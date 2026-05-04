Мужчина погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Среди семи пострадавших — 10-летний мальчик и двое бойцов «Орлана».

Атака ВСУ на Белгородскую область 4 мая 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В результате атак беспилотников и ракетных обстрелов Белгородской области погиб один мирный житель, еще семеро получили ранения. Об этом 4 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке Батрацкая Дача Шебекинского округа мужчина получил тяжелые травмы от удара дрона. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. В селе Казачья Лисица Грайворонского округа при ракетном обстреле пострадала женщина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. Там же, в Грайвороне, при взрыве дрона ранен боец подразделения «Орлан» — минно-взрывная травма и осколки мягких тканей ног.

Поселок Красная Яруга обстреляли ракетами. Три человека пострадали, в том числе 10-летний ребенок. Женщину с открытой черепно-мозговой травмой и повреждением грудной клетки госпитализировали. Еще одна женщина и ее сын получили баротравмы.

В Шебекино дрон атаковал территорию предприятия. Двое мужчин пострадали: у одного баротравма и осколочное ранение ноги, у другого — баротравма и осколки руки.

