Мужчина погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Среди семи пострадавших — 10-летний мальчик и двое бойцов «Орлана».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В результате атак беспилотников и ракетных обстрелов Белгородской области погиб один мирный житель, еще семеро получили ранения. Об этом 4 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В поселке Батрацкая Дача Шебекинского округа мужчина получил тяжелые травмы от удара дрона. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. В селе Казачья Лисица Грайворонского округа при ракетном обстреле пострадала женщина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. Там же, в Грайвороне, при взрыве дрона ранен боец подразделения «Орлан» — минно-взрывная травма и осколки мягких тканей ног.
Поселок Красная Яруга обстреляли ракетами. Три человека пострадали, в том числе 10-летний ребенок. Женщину с открытой черепно-мозговой травмой и повреждением грудной клетки госпитализировали. Еще одна женщина и ее сын получили баротравмы.
В Шебекино дрон атаковал территорию предприятия. Двое мужчин пострадали: у одного баротравма и осколочное ранение ноги, у другого — баротравма и осколки руки.
