Кладовая с железом впрок: что такое ферритин и как его восполнить

Анализ на содержание данного вещества в крови и все, что с ним связано, — тренд среди блогеров.
Каждая третья женщина в России страдает от железодефицита
Популярность ферритина в соцсетях выросла не на пустом месте. Миллионы женщин по всему миру сталкиваются с хронической усталостью, выпадением волос и постоянной слабостью, не понимая их причины.
Исследования показывают, что каждая третья женщина в России страдает от железодефицита, который напрямую связан с уровнем ферритина. Видео с советами по «поднятию» этого показателя набирают миллионы просмотров.
Врачи отмечают, что спрос на анализ ферритина и железосодержащие препараты за последний год вырос в два-три раза. На терапию железом в 2025 году россияне потратили рекордные 14 миллиардов рублей.
Однако бездумное следование тренду, который подогревается блогерами и производителями БАДов, может не только не помочь, но и нанести серьезный вред здоровью. В материале 5-tv.ru разбираем феномен ферритина.
Что такое ферритин и как он работает
Простыми словами, ферритин — это главный белок, ответственный за хранение железа в вашем организме. Его можно сравнить с кладовой или «депо», где железо лежит впрок.
Когда организму срочно нужно железо — например, для создания эритроцитов (клеток, переносящих кислород), роста волос, поддержки иммунитета или работы щитовидной железы — он начинает использовать запасы из этой «кладовой».
Внутри молекулы ферритина железо находится в безопасной, нетоксичной форме. Это важно, потому что «свободное» железо может повреждать клетки.
Не путайте с гемоглобином. Многие считают, что раз гемоглобин в порядке, то и с железом все хорошо. Это не так. Ферритин — первый показатель истощенных запасов (латентный железодефицит), который падает задолго до того, как изменится гемоглобин.
Нормы ферритина: ключевые показатели
Нормы ферритина в крови могут различаться в зависимости от лаборатории и используемых методов, поэтому всегда ориентируйтесь на референсные значения, указанные в вашем бланке с результатами. Однако есть общие ориентиры.
Нормы ферритина зависят от пола и возраста. Для женщин общий диапазон составляет от десяти до 120–150 нанограммов на миллилитр, для мужчин — от 20 до 250 нанограммов на миллилитр. При этом врачи отмечают, что даже при попадании в эти границы человек может чувствовать себя плохо.
Оптимальным для хорошего самочувствия и энергии считается уровень ферритина в районе 70–100 нанограммов на миллилитр.
Особое внимание стоит обратить на нижнюю границу. Если ферритин у женщины опускается ниже 30 нанограммов на миллилитр — это уже диагностический признак истощения запасов железа, даже если нет явной анемии. У мужчин этот порог немного выше.
Причины низкого ферритина и его симптомы
Падение уровня ферритина не происходит само по себе. За этим всегда стоят конкретные причины, которые важно выявить, чтобы лечение было эффективным.
Основные причины дефицита:
- Обильные менструации. У многих женщин месячные настолько интенсивны, что организм просто не успевает восстанавливать запасы железа;
- Проблемы с ЖКТ. Гастрит, эрозии или дисбактериоз нарушают всасывание железа из пищи, даже если вы питаетесь правильно;
- Недостаток животного белка в рационе. Растительное железо усваивается значительно хуже, чем из мяса и рыбы;
- Скрытые кровопотери. Внутренние кровотечения требуют обязательного медицинского обследования.
Типичные симптомы низкого ферритина:
- Постоянная усталость и слабость по утрам;
- Хроническая усталость, снижение работоспособности;
- Выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи;
- Одышка при незначительной физической нагрузке;
- Зябкость (постоянное чувство холода);
- Ухудшение памяти, «туман» в голове, снижение концентрации.
Как проверить ферритин?
Анализ на ферритин — это простой забор крови из вены, который можно сдать в любой лаборатории. Чтобы результат был достоверным, важно соблюсти несколько условий:
- Строго натощак. Последний прием пищи должен быть за восемь-двенадцать часов до сдачи крови;
- Отказ от препаратов. За неделю (или по согласованию с врачом) прекратить прием железосодержащих лекарств и БАДов, так как они могут исказить результат;
- Исключение нагрузок. За сутки до анализа отказаться от алкоголя, интенсивных тренировок, посещения бани и сауны.
Как правило, цена анализа варьируется от 500 до 700 рублей (плюс стоимость забора крови). Результат обычно можно получить уже на следующий день.
Как повысить ферритин и почему это опасно делать без врача?
Повышать ферритин нужно только после консультации с врачом и выяснения причины дефицита. Самолечение может быть опасным.
Тактика лечения:
- Диагностика причины. Врач (терапевт, гематолог, гинеколог) должен найти, почему железо теряется или не усваивается;
- Назначение препаратов. При диагностированном дефиците назначаются лекарственные формы железа (например, сульфат, фумарат);
- Выбор конкретного препарата и дозировки — задача врача;
- Контроль усвоения. Препараты железа лучше всего усваиваются натощак и в комбинации с витамином C (например, их рекомендуют запивать апельсиновым соком). Их эффективность может снижаться при одновременном приеме с чаем, кофе, молочными продуктами и кальцием.
Почему нельзя заниматься самолечением:
- БАДы могут не работать. Многие биодобавки содержат низкие, неэффективные дозы железа;
- Передозировка токсична. Избыток железа не выводится из организма, а накапливается в печени, сердце, поджелудочной железе, вызывая их повреждение (гемохроматоз);
- Симптомы могут быть не связаны с железом. Усталость и выпадение волос могут быть вызваны проблемами с щитовидной железой, дефицитом витамина D или другими причинами.
Итог: почему ферритин — важный тренд?
Популярность ферритина вызвана тем, что он затронул реальную проблему — повсеместный железодефицит, который особенно остро ощущают женщины. Этот показатель — один из важнейших маркеров вашего здоровья, энергии и красоты.
Интерес к нему учит нас более внимательно относиться к своему организму и не списывать хроническую усталость на выгорание.
Однако важно отделять разумную заботу о здоровье от бездумного следования модным трендам. Обсуждения в соцсетях — это не руководство к действию, а повод задать вопросы и записаться к врачу.
Только специалист может назначить лабораторные исследования, правильно интерпретировать их результаты, найти истинную причину вашего состояния и подобрать безопасное и эффективное лечение.
