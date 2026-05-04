Подсудимый набросился с кулаками на своего адвоката, услышав приговор суда

Дарья Орлова
Через секунду зал заседаний превратился в место неожиданной расправы.

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Aleksandra

В США осужденный Джакуариус Льюис, которому суд назначил 50 лет лишения свободы, сразу после оглашения приговора атаковал собственного защитника Джона Петруцци. Об этом сообщило издание Complex.

Сам 69-летний адвокат позже признался, что момент нападения практически стерся из его памяти.

«По словам очевидцев в зале, я упал на спинку стула, затем ударился о стойку затылком, а после рухнул на пол. Но я ничего этого не помню», — рассказал Петруцци.

Очнувшись, юрист, за годы практики защищавший сотни обвиняемых, отметил, что впервые оказался в роли пострадавшего от собственного клиента.

«Я был немного шокирован. Ни разу за долгие годы клиент меня не бил», — добавил он.

Как следует из материалов дела, еще 26 декабря 2025 года Льюис пытался добиться отстранения своего адвоката от процесса, однако причины этого ходатайства не раскрывались. Спустя примерно месяц подсудимый неожиданно признал вину и отказался от рассмотрения дела присяжными.

Ему грозил срок от пяти до пятидесяти лет, и обвинение настаивало на максимально строгом наказании, которое в итоге и было назначено. Несмотря на произошедшее, сам Джон Петруцци заявил, что не испытывает ненависти к бывшему подзащитному.

