Умер актер «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Валерий Филонов

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 97 0

Сердце артиста не выдержало во время операции

От чего умер актер Валерий Филонов

Фото: Кадр из х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I», реж.: Кирилл Капица, 2005–2011г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Валерий Филонов, известный по ролям в «Бандитском Петербурге», «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе» и десяткам других проектов, ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом aif.ru сообщили в окружении артиста.

Он скончался 3 мая во время операции — его сердце не выдержало.

Собеседница издания уточнила, что Филонов давно болел, а его состояние усугубилось после смерти супруги, а затем и любимой кошки.

Валерий Вальтерович Филонов родился 27 февраля 1940 года в Ленинграде. В 1973 году дебютировал в кино, снявшись в роли рабочего в фильме «Цемент». За свою карьеру он сыграл более чем в 60 проектах, включая «Мой друг Иван Лапшин», «Агент национальной безопасности», «Опера», «Морские дьяволы» и другие. Последняя картина с его участием вышла в 2024 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Необычная дружба: как случайное сообщение связало 24-летнюю девушку и 72-летнего фотографа
17:59
Скромная могила любимицы Высоцкого: где похоронена актриса Зинаида Славина
17:55
Хантавирус на лайнере у берегов Африки: три человека погибли из-за вспышки инфекции
17:45
«Недостойно правителя»: Карл III нашел необычное хобби на фоне лечения от рака
17:32
Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине
17:30
Светлокосый солдат Зинаида Самсонова: судьба героини военного стихотворения Юлии Друниной «Зинка»

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Опасные цветы: россиянам напомнили о штрафах за выращивание запрещенных растений
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео