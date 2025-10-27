В Петербурге задержали пятерых по делу о попытке похищения футболиста Мостового

В Санкт-Петербурге по делу о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении бизнесмена Сергея Селегеня задержаны пять человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По его данным, в материалах расследования появился свидетель, который дал важные показания.

О нападении на Мостового стало известно ранее. В ночь на 23 октября группа неизвестных попыталась похитить спортсмена, однако футболист сумел дать отпор и избежать захвата. Спустя два дня, 25 октября, жертвой преступников стал Сергей Селегень. Мужчину посадили в автомобиль, заковали в наручники и требовали перевести деньги на криптовалютный счет, а также связаться с родными. Родственники предпринимателя сразу сообщили о происшествии в полицию.

Правоохранители задержали четверых подозреваемых в Петербурге, позже к делу добавился еще один фигурант. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 162 УК РФ — «Похищение человека» и «Разбой».

Как уточняется, подозреваемые вели переписку с заказчиком похищений, пользователем под псевдонимом Слава Сатанист. Молодые люди утверждали, что не знают его личность. Один из них пояснил следователям, что согласился на участие в этой схеме из-за трудного финансового положения и болезни отца, которому недавно сделали операцию. Он также заявил, что не занимался похищением людей, а выполнял отдельные поручения.

