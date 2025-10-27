В Петербурге задержали пятерых по делу о попытке похищения футболиста Мостового

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 135 0

Следователи установили новых фигурантов в громком деле о нападении на игрока «Зенита».

Кого задержали по делу о попытке похищения Мостового

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге по делу о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении бизнесмена Сергея Селегеня задержаны пять человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По его данным, в материалах расследования появился свидетель, который дал важные показания.

О нападении на Мостового стало известно ранее. В ночь на 23 октября группа неизвестных попыталась похитить спортсмена, однако футболист сумел дать отпор и избежать захвата. Спустя два дня, 25 октября, жертвой преступников стал Сергей Селегень. Мужчину посадили в автомобиль, заковали в наручники и требовали перевести деньги на криптовалютный счет, а также связаться с родными. Родственники предпринимателя сразу сообщили о происшествии в полицию.

Правоохранители задержали четверых подозреваемых в Петербурге, позже к делу добавился еще один фигурант. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 162 УК РФ — «Похищение человека» и «Разбой».

Как уточняется, подозреваемые вели переписку с заказчиком похищений, пользователем под псевдонимом Слава Сатанист. Молодые люди утверждали, что не знают его личность. Один из них пояснил следователям, что согласился на участие в этой схеме из-за трудного финансового положения и болезни отца, которому недавно сделали операцию. Он также заявил, что не занимался похищением людей, а выполнял отдельные поручения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последние новости

17:12
Вместо ужина: в Свердловской области мужчина содрал кожу с голодной супруги
17:06
«Меня всю колбасит»: Мария Погребняк случайно выбросила часы Rolex
16:59
Борцы со всей страны сразились за кубок атамана Всероссийского казачьего общества
16:51
Сокровище под землей: на Кубани нашли деликатесный белый трюфель
16:46
Лавров: «ястребы войны» в Европе активно пытаются испортить отношения США и РФ
16:39
Водитель грузовика узнал, что его перепутали в роддоме спустя 60 лет

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
Силы ПВО России за два часа уничтожили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
«Это классное название»: Павел Чинарев о восприятии слова «мажор»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео