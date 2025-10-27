Сергей Шнуров и группа «Ленинград» готовят особый новогодний сюрприз для слушателей

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 75 0

Поклонники смогут в полной мере насладиться живой энергией артистов и зарядиться праздничным настроением на весь следующий год.

Когда будут выступать группа Ленинград и Сергей Шнуров

Фото: Титов Андрей/ТАСС

Шнуров и группа «Ленинград» выступят с новогодней программой

Шоумен Сергей Шнуров и группа «Ленинград» готовят специальный новогодний сюрприз для своих слушателей.

Телеканал МУЗ-ТВ анонсировал новое событие — дискотеку «Танцы! елка! МУЗ-ТВ!», где звезды российской сцены подарят праздничное настроение и зажигательные хиты уходящего года.

Главной интригой станет появление Сергея Шнурова и «Ленинграда» с их узнаваемыми мегахитами — «Экспонат», WWW и «Терминатор», а также узнаваемой музыкой с элементами импровизации и экстраординарного эпатажа.

Это мероприятие — одна из самых крупных новогодних вечеринок страны, которая соберет на одной сцене не только Шнурова, но и таких звезд, как Дима Билан, Филипп Киркоров, Мари Краймбрери, Григорий Лепс, Zivert, The Hatters, Ольга Бузова и многих других.

Трансляция шоу пройдет в новогоднюю ночь на МУЗ-ТВ сразу после боя курантов, чтобы зрители могли в полной мере насладиться живой энергией артистов и зарядиться праздничным настроением на весь следующий год.

