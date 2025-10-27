Сын Плющенко выиграл турнир, в котором стал единственным участником

Диана Кулманакова
Отец юного спортсмена прокомментировал отсутствие соперников.

Сын Плющенко выиграл турнир с единственным участником

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, 26 октября стал победителем турнира с единственным участником. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Турнир проходил в подмосковном Наро-Фоминске. По итогам короткой и произвольной программ юный спортсмен набрал 192,91 балла.

Евгений Плющенко прокомментировал победу сына на турнире без других участников. Он отметил, что не является организатором соревнований, и подчеркнул, что в турнире могли участвовать все желающие, однако в Московской области недостаточно спортсменов первого спортивного разряда.

«Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один. Главное для меня как для тренера и отца — мой спортсмен сделал ту работу, которая была запланирована. Были новые элементы. Мы идем планомерно, думаю, мы выбрали правильную тактику. Никуда не торопимся и потихоньку двигаемся», — сказал Плющенко в беседе с Metaratings.

С 2017 года Александр занимается в академии «Ангелы Плющенко», созданной его отцом, и постепенно заявляет о себе на соревнованиях.

