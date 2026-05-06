Число пострадавших после атаки беспилотников в Чебоксарах выросло до 37 человек

Количество пострадавших после атаки беспилотников в Чебоксарах увеличилось до 37 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По последним данным, 11 пострадавших продолжают находиться в больницах, трое из них — в тяжелом состоянии.

До этого власти сообщали о 34 раненых. В министерстве здравоохранения уточнили, что информация продолжает обновляться, поскольку медики оказывают помощь всем пострадавшим.

Также подтверждена гибель двух человек.

Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что в республике рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации.

Для жителей, чьи дома оказались в зоне поражения, в Чебоксарах развернули пункт временного размещения. Кроме того, власти создали оперативный штаб для координации работы экстренных служб.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров ранее распорядился перевести школы и техникумы региона на дистанционный формат обучения.

Происшествие квалифицировано как теракт, возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.