«Все продиктовано временем»: Стас Пьеха объяснил отсутствие эмпатии у молодежи

В эпоху СССР люди больше общались вживую и постоянно познавали что-то новое. Нынешнему поколению это совершенно чуждо.

Интернет заменил молодежи эмпатию. Таким мнением поделился певец Стас Пьеха с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в ГКД.

По его словам, такое положение дел обосновано временем и сегодняшними тенденциями. Если раньше у людей была развита нейропластичность в виде живого общения, прикосновений и постоянного познания чего-то нового, то у нынешнего поколения этого нет, интересы им заменили социальные сети.

«Вообще, все продиктовано временем, в которое люди выросли. И чем больше интернета, тем меньше эмпатии в принципе. <…> Мы очень эмпатичные и переживательные, у нас столько условностей, ритуалов. А эти люди — у них в одно ухо влетело, из другого вылетело», — отметил Пьеха.

Певец добавил, что ни в коем случае не осуждает молодежь, понимает, что сейчас такое время, такие тенденции.

«Таков мир, таково инфополе», — резюмировал он.

Ранее об инфантилизме молодежи говорила актриса Эвелина Бледанс. Она отмечала, что нынешнее поколение привыкло к комфортным условиям, поэтому часто не стремится к определенной жизненной цели и откладывает важные решения из-за боязни груза ответственности и самодисциплины.

В начале апреля бывший директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева жестко раскритиковала зумеров, назвав их наглыми дебилами. По ее мнению, основная причина всех бед этого поколения — чрезмерная любовь и опека их родителей.

