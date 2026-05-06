Разрушенной статуе Христа в Ливане посвятили художественную работу в центре Тегерана

Автор превратил религиозный символ в политическое заявление для Тель-Авива.

Конфликт на Ближнем Востоке все чаще выходит за рамки военного противостояния — под ударом оказываются и религиозные символы. После сообщений о разрушении статуи Христа на юге Ливана, в Иране ответили не оружием, а искусством.

В центре Тегерана появилась работа, которая уже вызвала резонанс. Как художественный жест превратился в политическое заявление — в материале корреспондента «Аль-Маядин» Биссан Тарриф — специально для нашего канала.

«Я напротив церкви Святого Саркиса в самом сердце Тегерана, и начинается великая история. На юге Ливана израильский солдат разбил статую Иисуса Христа. А в Иране художник ответил на это совсем на другом языке», — передает корреспондент.

«Когда я увидел снимок статуи Христа, разбитой на юге Ливана израильским солдатом, я испытал шок. Разве можно оскорблять религиозный символ, святыню христиан всего мира? Две тысячи лет назад, по христианским верованиям, Христа распяли иудеи. И сегодня история повторяется. Я вдохновился известной работой из музея во Флоренции — там изображены распятие и мучения Христа. Это полотно очень хорошо знакомо христианам. Я решил перерисовать его, чтобы донести мысль: нынешнее руководство Израиля — против всех религий и всех святынь», — сказал художник Марьям Могаддас.

И на станции метро «Вали-Аср» та же идея продолжает жить. «Избавь угнетенного от руки притеснителя.

«Это стих из Евангелия. Мы выбрали его, чтобы сказать: угнетатель, который нападает на Ливан и оккупирует Палестину, не делает различий между христианином и мусульманином. Он считает себя „богоизбранным народом“ и бесчинствует против человека, животного и самой природы. Рука — одна ломает, другая возвращает смыслу жизнь. Но Христос остается», —заключил Могаддас.

Незыблемым присутствием, которое не сломить ни злобой, ни ненавистью. Присутствием, которое отвечает не на боль, а на стойкость.

