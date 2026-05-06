Более века мужества: ветерану ВОВ Екатерине Тутуровой вручили награду в Петербурге

Из Северной столицы в Москву на Парад Победы отправляется участница Великой Отечественной войны Екатерина Тутурова. Ей 103 года. Едва окончив школу, она отправилась на фронт, защищать от врага родной Ленинград. Чудом ей удалось выжить на трагически известном Невском пятачке. В преддверие 9 Мая Екатерине Ивановне вручили памятный знак «За заслуги перед Петербургом».

Но самой дорогой была и остается другая награда. Об этом ветеран рассказала корреспонденту «Известий» Роману Ишмухаметову.

— Для вас самая ценная какая?

— За оборону Ленинграда. Это самая первая и самая ценная.

Ее голос уже не так звонок, как когда-то, но он сильнее времени. Летом 1941-го, сразу после первого курса юрфака, Екатерина Ивановна — как и еще 77 тысяч ленинградцев — ушла в народное ополчение.

«Ну, наши все студенты пошли, и я пошла. Мы пошли к военкоматам, а там уже собрались очереди молодежи», — сказала ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Тутурова.

Она помнит, как на Марсовом поле получила форму. Без примерок: что досталось, то и твое. Как ушла на фронт в кирзовых сапогах — на восемь размеров больше.

«Китель, брюки. Были такие сапоги и портянки», — вспоминает ветеран.

Днем она, по документам писарь штаба, оформляла донесения и приказы, ночью — в окопах наравне со всеми. Она была в строю в самые тяжелые первые месяцы, когда против одного красноармейца сражались три солдата вермахта, когда на один наш истребитель приходилось десять «мессершмиттов».

«Мы поднимали раненого, кто за голову, кто за ноги — помогали с поля боя», — рассказывает Екатерина Тутурова.

Ее дивизия попала в окружение в августе 1941-го под Лугой. Потери, отступление. Через пару недель немцы сомкнут блокадное кольцо, а уже в ноябре Екатерина Ивановна — на Невском пятачке. Сверяла списки живых, заказывала продукты, чтобы горячая похлебка была у каждого бойца.

«Сколько их погибало. И сколько их доплывут, прибивают. А там супу-то почти не осталось, а дырками прострелило, и он вылился, пока он плыл», — говорит она.

На Невском пятачке, где средняя продолжительность жизни попавших туда бойцов составляла всего 52 часа, Екатерина Ивановна выжила чудом. Под ногами — лед и доски, над головой — огонь.

«Деревянные там все набросали, и потом еще сверху полили, и они, можно сказать, вросли в этот берег. Это называлось «Невский проспект», — вспоминает ветеран.

Весной 1942-го молодой лейтенант Тутурова стала секретарем военного трибунала. Он выносил приговоры полицаям и предателям, тем, кто расстреливал без суда и следствия мирных граждан за пионерский галстук или партийный билет.

«Каждый пытался оправдаться. Но русских очень мало было. Больше всего те, кто знают немецкий язык, а у нас таких немного», — сказала Екатерина Тутурова.

С первого до последнего дня она прошла всю войну — от Невы и до Эльбы. День Победы встретила в городе Грайфсвальд. Памятный знак «За заслуги перед Петербургом», что вручили ей в эти майские дни, — нечто большее, чем признание достижений. Это награда за жизнь и испытания, которые не выбирали, но прошли с честью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.