Умер диктор стадиона ЦСКА Игорь Плешаков

Игорь Плешаков, долгие годы являвшийся голосом стадиона ЦСКА, скончался в 56 лет. Об этом сообщил клуб в Telegram-канале.

«Не стало Игоря Плешакова. Бессменный диктор нашей домашней арены скончался сегодня днем на 57-м году жизни. Выдающийся голос Игоря более 20 лет звучал на матчах нашей команды, являясь знаковым для разных поколений болельщиков. В наших сердцах навсегда останется его голос и, конечно, знаменитая фраза: «И помните, что вы — самые лучшие болельщики в мире!» — говорится в сообщении.

На матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Нижним Новгородом», который состоится 31 октября, запланирована минута молчания и памятные мероприятия в честь Плешакова. Причины смерти официально не раскрываются.

Плешаков работал диктором на домашних матчах футбольного и хоккейного ЦСКА с 2002 года. За долгие годы работы он стал неотъемлемой частью клубной атмосферы, его голос был узнаваем и любим болельщиками. Кроме того, он сотрудничал с хоккейными и футбольными клубами «Динамо» и участвовал в организации спортивных мероприятий с участием сборных России.

