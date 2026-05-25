Стыдно разуться: что делать, если летом ноги потеют и неприятно пахнут
Неприятный запах стоп иногда указывает на болезнь, а иногда — на повседневные ошибки. Как понять, к какому случаю относитесь вы?
Неприятный запах от стоп приводит к неловким ситуациям и кожным инфекциям. Нет времени разбираться, что неприятнее, — лето уже через несколько недель.
Почему вообще все проблемы начинаются в жару и как они связаны с потом, 5-tv.ru экстренно выяснил у подолога Юлии Федотовой.
Почему ноги сильнее неприятно пахнут именно летом
Летом, когда на улице жара, потовые железы работают в усиленном режиме. Это абсолютно нормально: так организм запускает естественный процесс терморегуляции.
«Но не все понимают, что пахнет не пот. Концентрация пота на поверхности стоп увеличивается, а это благоприятная среда для того, чтобы развивались бактерии», — пояснила Федотова.
Чем дольше ноги остаются влажными, тем активнее размножаются бактерии и тем сильнее становится запах.
Можно ли наносить на ноги дезодорант для подмышек
Для стоп существуют отдельные дезодоранты, которые относятся скорее не к косметике, а к потокорректирующим препаратам.
У средств для ног, как правило, более мощный антисептический и подсушивающий эффект, рассчитанный на специфику кожи стоп. Использование обычного подмышечного дезодоранта на ногах малоэффективно и к тому же может вызвать раздражение.
«Наносить их необходимо на чистую стопу в вечернее время, когда потовые железы не работают усиленно. То есть вы в покое, вы спите, и все компоненты, которые регулируют потоотделение, заходят в протоки потовых желез, и вы получаете нормализацию их работы», — уточнила подолог.
Дезодоранты для ног борются с микробами. Многие из них также обладают охлаждающим эффектом, который еще и уменьшает потоотделение в жару.
Такая же ситуация с тальком: обычный не подойдет, а специальный тальк-пудра очень даже выручит. Он впитывают лишнюю влагу и помогают держать ноги сухими. Особенно подходит тем, кто вынужден носить закрытую обувь по дресс-коду.
Какие виды дезодорантов для стоп существуют:
- Спреи — подходят и для кожи ног, и внутренней поверхности обуви;
- Кремы — дают более длительный эффект, дополнительно смягчают кожу;
- Салфетки — компактные, подходят для быстрого освежения вне дома.
Чем опасно просто маскировать неприятный запах
Неприятный запах от ног может быть предвестником куда более серьезных проблем. Ими могут быть:
- Бактериальные инфекции — например, мелкоточечного кератолиза, который требует специального лечения;
- Мокрые мозоли между пальцами;
- Грибковые инфекции;
- Вросшие ногти.
Грибки любят тепло, темноту и сырость. В постоянно влажной обуви они чувствуют себя превосходно.
«Гормональный сбой или избыточная масса тела, нарушение ношения обуви на мокрые ноги — это будут факторы, которые приводят к тому, что потовые железы работают в усиленном режиме. То есть это избыточное потоотделение», — отметила эксперт.
Кроме того, размягченная влажная кожа — это легкая мишень для ногтевой пластины, которая с большей вероятностью может начать врастать в боковой валик.
Когда запах сигнализирует о болезнях
Обычное потоотделение в жару и заболевание под названием гипергидроз — разные вещи.
«Важно не путать, когда мы потеем под воздействием температуры — когда она повышается, и когда потеем по независимым температурным факторам, чрезмерно работают потовые железы», — подчеркнула подолог.
Если ноги постоянно влажные и без занятий спортом или сильного стресса — это серьезный повод обратиться к врачу.
Гипергидроз — диагноз, который указывает на внутренние нарушения в работе организма. В таком случае подолог работает в паре с эндокринологом или терапевтом, чтобы выяснить причину и подобрать правильное лечение. Но даже при гипергидрозе базовые правила гигиены ног хуже не сделают.
Второй сигнал наличия болезни — это появление на коже побеления, шелушений, точечных эрозий. Также вместе с потливостью могут появиться непроходящие болезненные мозоли — все это тоже не норма.
Как мыть ноги, чтобы уменьшить запах
Как ни странно, одна из самых распространенных ошибок — неправильная гигиена. Просто постоять в душе и прополоскать ноги водой недостаточно.
Вечером, когда вы возвращаетесь домой, необходимо тщательно вымыть ноги с мылом, уделяя особое внимание межпальцевым промежуткам.
«Если нет возможности проконсультироваться у подолога по мылу, которое будет нормализовывать pH кожи, не нарушая полезную микрофлору, используйте обычное детское мыло», — сказала эксперт.
А вот от хозяйственного мыла лучше отказаться раз и навсегда: оно имеет щелочную среду, а щелочь — благоприятная среда для развития бактерий, вирусов и грибков.
Как избежать неприятного запаха от ног в жару
Защитить ноги от неприятного запаха в жару поможет правильно подобранная обувь.
Правила следующие:
- Избегать синтетики и носить только хлопковые носки. Они должны быть строго по размеру, не сдавливать пальцы;
- Покупать обувь на лето только из качественных материалов. Кожаные кроссовки и закрытые туфли в жару — не лучший вариант;
- Летом обувь должна дышать и быть открытой;
- Брать на работу сменку. Лучше избегать многочасовое ношение одной и той же тесной обуви: даже если ноги идеально здоровые, после восьми-девяти часов в офисе они в любом случае вспотеют и начнут неприятно пахнуть.
«Если есть необходимость под дресс-коду носить закрытую обувь, в утреннее время используете потокорректирующие продукты, препараты, которые будут нормализовывать потовыделение», — сказала подолог.
Когда ноги потеют сильно, обязательно обрабатывать внутреннюю поверхность обуви специальными антибактериальными спреями или средствами от грибка. Это поможет избежать повторного заражения и снизит риск размножения бактерий.
Лучше отдавать предпочтение средствам, содержащим:
- Антисептики — такие вещества, как триклозан или хлоргексидин, помогают сдерживать размножение бактерий, вызывающих неприятный запах;
- Натуральные экстракты — шалфей, мята и чайное дерево не только освежают, но и оказывают мягкое антисептическое действие;
- Цинк — этот элемент обладает подсушивающим и антибактериальным эффектом, помогает регулировать потоотделение.
При этом желательно избегать средств с высоким содержанием спирта. Хотя он и обладает антисептическими свойствами, регулярное применение спиртосодержащих составов может пересушить кожу стоп, нарушив ее естественный баланс и сделав более уязвимой к раздражениям и трещинам.
Как избавиться от неприятного запаха в обуви
Когда победить запах на стопах удалось, фокус борьбы смещается на обувь, впитавшую пот и бактерии.
Прежде всего, обувь нужно тщательно просушить. Лучше всего делать это на открытом воздухе в тени — прямые солнечные лучи могут повредить материал, особенно кожу и текстиль.
Затем внутреннюю поверхность обрабатывают антибактериальным спреем или раствором хлоргексидина.
Если готовых средств под рукой нет, можно протереть внутреннюю часть ватным диском, смоченным в 9%-ном уксусе или перекиси водорода. Эти растворы уничтожают бактерии и нейтрализуют запах. После обработки важно дать обуви хорошо просохнуть. И второй вариант — насыпать внутрь соду или активированный уголь (предварительно измельченный) и оставить на ночь. Эти вещества отлично впитывают влагу и поглощают запахи. Утром просто вытряхнуть остатки.
В магазинах можно найти уже готовые решения для ухода за обувью: дезодорирующие таблетки, саше с ароматизаторами и абсорбентами.
