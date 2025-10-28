Азия сейчас — самый быстроразвивающийся регион. И у России там множество взаимных интересов. Например, страны АСЕАН, встреча которых сегодня стартовала в Малайзии, проявляют неподдельный интерес к нашему Северному морскому пути. Глобальная смена политических и экономических векторов — одна из главных тем. Из Куала-Лумпура обозреватель «Известий» Игорь Балдин.

Тиморские танцы, приправленные тайским салатом и уткой по-пекински — все это АСЕАН — праздник азиатской не кухни, скорее экономики.

«На саммите торжественный обед — так в организацию принимают Восточный Тимор. Теперь в АСЕАН не 10, а 11 стран», — рассказал корреспондент.

«Для организации открыт еще один рынок. Чем нас больше, тем мы сильнее», — заявил директор АСЕАН по внешним коммуникациям Ли Юнг Юнг.

После поздравлений к деловой программе. Восточноазиатский саммит объединяет более 20-ти стран АСЕАН и партнеров. Вместе это половина мировой экономики.

Из-за ленточки и спин малазийской охраны до президента ЮАР докричаться непросто, как и до премьеров Малайзии и Восточного Тимора.

Но самый лаконичный ответ — от американской делегации. Хотя, несомненно, президент США Дональд Трамп сделал все, чтобы на саммите о нем больше говорили: были и танцы на базе королевских ВВС, и вновь сыгранная роль миротворца — на сей раз соглашение Таиланда с Камбоджей.

«Мы подписываем исторические мирные соглашения», — заявил Трамп.

И тарифный шантаж тоже — что там Индия, тут на Америку обиделась даже Канада.

«Мы готовы провести переговоры с США, но они пока не идут с нами на диалог», — отметил премьер-министр Канады Марк Карни.

И конечно, малазийцы запомнили перекрытые улицы, а что, все как в Нью-Йорке.

«Здесь полиция, военные, бронетранспортеры. И это самый центр Куала-Лумпура. Так охраняют Дональда Трампа. Узнаваемый почерк. Его гостиница в нескольких сотнях метров отсюда. Ritz-Carlton — самая дорогая в городе», — поделился корреспондент.

У нашей делегации — ее возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук — совсем другой стиль работы. Целая серия деловых встреч — Вьетнам, Малайзия, Камбоджа. Обсуждают совместные инвестиции и экспорт, что растет по 25% в год.

«Экономический центр мира, это, кстати, сегодня звучало во многих выступлениях, он сдвинулся с Запада на Восток и именно на Юго-восток. Если говорить о торговле России со странами АСЕАН, то в прошлом году она составила 23 миллиарда долларов», — сказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Россия и АСЕАН договорились наращивать товарооборот в национальных валютах — уже половина сделок в рублях, еще треть — в юанях.

«АСЕАН, например, полностью вытеснила ЕС с позиции крупнейшего торгового партнера Китая, товарооборот с ним у стран организации почти в два раза выше», — заявил директор Азиатско-Тихоокеанского комитета инициативы «Один пояс, один путь» Банн Нагара.

Все это к вопросу об эффективности экономической политики давления, что так любит Запад.

«И ни у кого не возникает вопросов, где сейчас центр притяжения. Куала-Лумпур с малайского переводится как „грязное устье реки“. Еще полвека назад город вполне оправдывал свое название. Теперь здесь гигантские моллы, бизнес, IT-центры. Так стремительно развивается вся Азия, оставляя Европу на периферии», — отметил Игорь Балдин.

