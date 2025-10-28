НАСА скрыло данные об астероиде после появления болида над Москвой

НАСА скрыло данные об астероиде 2025 US6 после появления болида над Москвой

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) ограничило доступ к данным об астероиде 2025 US6. Возможно, по причине его связи с болидом, замеченным в небе над Москвой и Московской областью утром 27 октября. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) в официальном Telegram-канале.

«Из базы НАСА близких сближений с Землей сегодня была изъята информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. До появления сообщений о наблюдении болида в центральной России эти данные находились в открытом доступе», — сказано в публикации.

Специалисты провели собственные расчеты, исходя из которых предполагают, что небесное тело диаметром около двух метров должно было пройти на расстоянии около 150 тысяч километров от Земли на следующий день после появления болида — 28 октября. По мнению ученых, велика вероятность, что тело может быть связано с событиями в центральной России.

Прежде представители ИКИ РАН сообщали, что объект, появившийся в небе над Москвой мог оказаться астероидом. Другие специалисты допускали, что это фрагмент космического мусора. Например, часть отработавшей ракеты-носителя, спутника или разгонного блока, проникшая в нижние слои атмосферы Земли и сгоревшая.

Небесное тело двигалось со скоростью от 14 до 30 километров в секунду. Оно попало и в объективы свидетелей необычного явления — яркое зеленое свечение болида и его шлейф увидели сразу в нескольких городах Подмосковья, в их числе Дубна, Жуковский, Фрязино, Истра, Люберцы и Красногорск.

