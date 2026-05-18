«Крохотный львенок»: у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился ребенок

У Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился общий ребенок

Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Лео. Об этом актеры рассказали в социальных сетях.

«Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо тебе за это чудо, за эти руки, которым можно теперь обхватить небо. 06.05.2026. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!» — написал звезда «Легенды № 17».

Для Козловского ребенок стал вторым. Его дочь Ода Валентина родилась в отношениях с актрисой и режиссером Ольгой Зуевой. Девочка вместе с матерью проживает в США.

У Оксаны Акиньшиной это уже четвертый ребенок. Старший сын актрисы Филипп появился в браке с продюсером Дмитрием Литвиновым. Известно, что мальчик живет с родителями артистки.

Также у Акиньшиной есть сын Константин и дочь Эмми от продюсера Арчила Геловани. Дети проживают с отцом в Грузии.

Сами актеры долгое время старались не афишировать отношения и редко комментировали личную жизнь. Слухи о романе артистов появились еще несколько лет назад. Козловского и Акиньшину неоднократно замечали вместе на светских мероприятиях и во время совместного отдыха.

Особое внимание к паре возникло после их работы над фильмом «Чернобыль», где Козловский выступил и исполнителем главной роли, и режиссером. Акиньшина также сыграла одну из главных ролей.

При этом о свадьбе или помолвке пара не сообщала.

