Россия готова начать с США переговоры о неразмещении оружия в космосе

Воронцов: РФ готова к переговорам с США о неразмещении оружия в космосе

Россия открыта для переговоров и предлагает США разработать документ, который бы предотвратил гонку вооружений в космосе. Однако Вашингтон не торопится к ним приступать и даже препятствует началу диалога. Соответствующее заявление, как сообщает ТАСС, сделал заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы готовы вновь предложить США сесть за стол переговоров и начать эти переговоры о всеобъемлющем юридически обязывающем инструменте по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, включая предотвращение размещения оружия в космосе. Однако именно США блокируют эти переговоры и не дают их начать», — сказал он.

Как отметил Константин Воронцов, российская сторона не получила от американской никаких комментариев относительно системы «Золотой купол», посредством которой Штаты намерены вывести оружие за пределы земной орбиты. Он также подчеркнул, что именно эта разработка — система противоракетной обороны (ПРО) с орбитальными перехватчиками может привести к той самой гонке вооружений.

Несколькими днями ранее о космических планах Вашингтона и вероятной опасности столкновения ядерных держав из-за политики НАТО предупреждал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Запад создает и реализует дестабилизирующие программы, в том числе и ядерные миссии, а также способствует расширению ядерного присутствия США в Европе и создание глобальной системы ПРО.

Что же касается «Золотого купола», американский лидер Дональд Трамп называл систему необходимой Штатам для выживания. Весной текущего года он заявлял, что Белый дом намерен выделить на этот проект около 175 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета Falcon 9 вывела на орбиту 28 новых спутников Starlink. В рамках глобального проекта компания Илона Маска SpaceX планирует вывести на орбиту несколько тысяч малых спутников, чтобы сформировать полноценную глобальную сеть интернет-покрытия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.