Рекорд за 122 года: в Москве устраняют последствия сильного дождя с грозой

Эфирная новость 8 0

В ближайшие дни в столице ожидается до плюс 32 градусов.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

В Москве устраняют последствия сильного дождя с грозой

Во власти непогоды оказалась российская столица. Коммунальщики Москвы разбираются с последствиями мощнейшего дождя с грозой, который прошел вечером. Всего за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков, побив предыдущий рекорд для мая, установленный еще 122 года назад.

На какое-то время тропический ливень парализовал движение на столичных дорогах.

Примерно такая же картина наблюдалась в Московской области. В Обнинске жители спасались от дождя, как могли. В Липецке также выпало нехарактерное количество осадков. А Тулу вдобавок накрыл крупный град.

А сразу за мощными дождями с градом и молниями в европейскую часть России придет аномальная жара. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура в Москве поднимется до плюс 32 градусов. В Петербурге будет чуть прохладнее, но плюс 27 для Северной столицы в это время года — тоже выше нормы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
18 мая
Аномальное тепло: какая погода будет в Москве 18 мая
17 мая
В Москве за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков
16 мая
Москвичам пообещали резкое потепление на следующей неделе
15 мая
Ожидаются рекорды: какой будет погода в Москве с 16 по 21 мая
12 мая
Майский апокалипсис: Ноябрьск отрезало от мира снегом
12 мая
«До лучших времен»: когда в Москву вернется жара
11 мая
«Как в Дубае?» — Климатолог дал прогноз погоды в Москве на лето
9 мая
От жары до метелей: какой будет погода в России на майские праздники
8 мая
Синоптик рассказала, когда в Москве начнется купальный сезон
8 мая
Тепло уходит: какой будет погода в Москве 8 мая
+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:28
Рекорд за 122 года: в Москве устраняют последствия сильного дождя с грозой
11:21
Сборная Россия взяла 20 медалей на чемпионате Европы по самбо
11:15
Прыгнул с моста и не выплыл: стали известны детали гибели ребенка на реке Пышме
11:08
ВОЗ объявила международное ЧС из-за вируса Эболы: что нужно знать
11:01
Залог собран: экс-глава офиса Зеленского Ермак может выйти из-под стражи
10:55
Все из детства: психолог объяснил, почему женщины выбирают «холодных» мужчин

Сейчас читают

Готовая еда — ключ к настроению: доставка продуктов облегчает симптомы депрессии
Пьяный дебош: пассажир самолета хотел задушить попутчика и укусил бортпроводника
В Мытищах двое мужчин погибли из-за обломков беспилотника
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео