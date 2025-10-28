Шатдаун в США грозит сорвать разработки ядерного оружия

Эфирная новость 77 0

Приостановка работы Национального управления по ядерной безопасности может отбросить американские программы вооружений на годы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Senior Airman Jacob Wrightsman; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Разработка ядерных вооружений в США может быть отброшена на годы из-за шатдауна.

По данным CNN, большинство сотрудников Национального управления по ядерной безопасности уже отправлены в неоплачиваемые отпуска. И хотя Вашингтон продолжает финансировать подрядчиков, этих денег хватит максимум на месяц. Источники телеканала подчеркивают, что действия администрации США противоречат поставленным ею же агрессивным целям в разработке передовых вооружений.

При этом агентство с большим трудом восстановило работу после предыдущего кризиса. В феврале, когда в рамках оптимизации государственного аппарата, проводимой департаментом Илона Маска, были сокращены тысячи сотрудников. Которых потом пришлось экстренно набирать вновь.

Ранее, писал 5-tv.ru, из-за шатдауна граждане США перестанут получать помощь для приобретения еды в рамках программы льготной покупки продуктов. Она предназначена для помощи жителям Соединенных Штатов, чьих доходов не хватает на покупку еды. С конца 1990-х годов бумажные талоны были заменены на пластиковые карты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.98
-1.99 92.02
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:09
Лавров представит в Минске российскую инициативу по евразийской безопасности
6:51
Азия обгоняет Запад: саммит АСЕАН стал символом глобального сдвига мировой экономики
6:32
«Грандиозная симфония»: врач рассказала о том, как наследуется интеллект
6:13
Вертолет Ми-28НМ уничтожил спрятанный в лесах опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
Мама вернулась: семейный выход на большой экран «Папиных дочек»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Киев жаждет «Грифона»: ВСУ хотят проецировать невиданную для региона воздушную мощь
Грядет шторм: чем опасна магнитная буря 28 октября
«Иди мети дворы»: Легостаев жестко прошелся по композиторам, пишущим ИИ-песни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео