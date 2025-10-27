«Средства иссякли»: в США в связи с шатдауном перестанут платить пособия на еду

В США в связи с шатдауном перестанут выплачивать пособия на еду

Из-за шатдауна граждане США перестанут получать помощь для приобретения еды в рамках программы льготной покупки продуктов (SNAP). Об этом сообщили на сайте министерства сельского хозяйства США.

«Сенатские демократы уже 12 раз проголосовали за прекращение финансирования программы продовольственных талонов, также известной как Программа дополнительной продовольственной помощи. В итоге средства иссякли. С 1 ноября пособия выдаваться не будут», — отмечается в публикации.

Программа SNAP существует в США с 1939 года. Она предназначена для помощи жителям Соединенных Штатов, чьих доходов не хватает на покупку еды. С конца 1990-х годов бумажные талоны были заменены на пластиковые карты.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна предположила, что шатдаун в США может продлиться до конца ноября. В то же время глава американского минфина Скотт Бессент отметил, что Вашингтон сможет выплачивать зарплаты своим военнослужащим только до середины следующего месяца.

Шатдаун в США случился 1 октября 2025 года. Сенат не смог согласовать проект бюджета, из-за чего и прекратилась работа правительства. В прошлый раз подобная ситуация случилась в 2018 году и продлилась 34 дня. Нынешний шатдаун по своей продолжительности пока занимает второе место из 21 случая приостановки работы правительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что шатдаун в США привел к очередям за бесплатной едой.

