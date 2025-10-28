Совместные усилия: США и Япония подписали соглашение по редкоземельным металлам

Даниил Ципелев
Страны намерены усилить цепочки поставок.

Какое соглашение подписали США и Япония

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

США и Япония подписали соглашение по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали рамочное соглашение по обеспечению поставок критически важных минералов и редкоземельных металлов. Кроме того, предполагается усиление цепочек поставок между двумя странами. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

«Участники активизируют совместные усилия по ускорению обеспечения поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов, необходимых для поддержки <…> промышленности, включая передовые технологии и соответствующие промышленные базы», — отмечается в материале.

Уточняется, что соглашение направлено на достижение устойчивости и безопасности цепочек поставок редкоземельных металлов. В свою очередь это поможет укрепить энергетическую и технологическую безопасность двух стран.

Кроме того, в документе подчеркивается, что в течение шести месяцев с момента подписания рамочного соглашения стороны намерены принять меры по финансовой поддержке проектов, которые направлены на создание конечного продукта для его дальнейшей поставки в США и Японию, а также в страны-единомышленники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку.

