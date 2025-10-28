В Японии власти подключили военных к борьбе с медведями-людоедами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В период с 1 апреля по 22 октября 2025 года животные убили или ранили уже 172 человека.

Как в Японии будут бороться с медведями-людоедами

Фото: 5-tv.ru

Губернатор префектуры Акита Кэнта Сузуки обратился к Силам самообороны Японии с просьбой помочь в борьбе с медведями, представляющими угрозу для местных жителей. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

По словам Сузуки, ситуация в регионе крайне серьезная: нападения медведей фиксируются по всей префектуре, и местные службы не справляются с растущей угрозой. На 24 октября в Аките зарегистрировано 47 нападений, двое человек погибли от атак животных. Губернатор подчеркнул, что нагрузка на спасательные службы достигает предела, и без помощи армии контролировать ситуацию становится практически невозможно.

Газета отмечает, что использование вооруженных сил для таких целей в Японии законодательно не предусмотрено, поэтому пока неясно, удастся ли задействовать Силы самообороны. В качестве временной меры префектура усиливает меры безопасности: устанавливает дополнительные ловушки, распыляет отпугивающий медведей спрей вдоль дорог, а жителей просят носить шумные предметы и держать двери закрытыми.

Ситуация в Аките отражает более широкую проблему по всей Японии: с 1 апреля по 22 октября медведи ранили или убили уже 172 человека.

