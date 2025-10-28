Две школьницы погибли в результате наезда пьяного водителя в Ревде

Виновник аварии не справился с управлением и влетел в магазин, задев детей.

Жуткая авария произошла в Свердловской области, где погибли две школьницы.

В Ревде пьяный водитель легковушки не справился с управлением и влетел в магазин, задев детей у пешеходного перехода. Две девочки  от полученных травм скончались на месте, еще одну экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже в Сети появились кадры, на которых виновник трагедии начинает осознавать, что произошло.

 

