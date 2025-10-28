«Я строгая бабушка»: Валерия о своей роли в воспитании внуков

Элина Битюцкая
Артистка поделилась своими мыслями о том, что изменилось в ее подходе к детям.

Певица Валерия рассказала, что она строгая бабушка

Певица Валерия — строгая бабушка. Об этом сама певица призналась в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на ХVI Международном благотворительном фестивале «Белая трость»:

«Я достаточно строгая бабушка. Я примерно такая же мама была».

Артистка рассказала, что благодаря информации о детском воспитании смогла научиться лучше договариваться с внуками:

«Есть вещи, которые нельзя делать, и я скажу — „не надо это делать“. Или „сделаем это позже“, „сейчас я тебе это не дам“, „давай договоримся“. Я стала больше уметь договариваться. Сейчас же много всякой информации, чего раньше не было. Раньше мы просто по наитию (Воспитывали. — Прим. ред). А сейчас, мне кажется, да, больше получается договариваться, отвлекать их как-то».

По словам Валерии, общение с внуками проходит в игровой форме. Старшая внучка Селена — разумный и послушный ребенок, который улавливает малейшие интонации и легко поддается корректировке. Певица подчеркнула, что у них не бывает конфликтов в виде протестов или истерик:

«Она улавливает малейшие интонации, она не проблемный ребенок, ее легко корректировать. Поэтому не могу сказать, что я ей что-то говорю, и она в протест ушла и в истерике валяется, такого у нас вообще не бывает».

