«Кому-то и велосипед дорого»: Прохор Шаляпин похвастался покупкой за 9 млн рублей

Прохор Шаляпин купил автомобиль за 9 миллионов рублей

Певец Прохор Шаляпин сообщил о приобретении нового автомобиля стоимостью 9 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Звездач». Артист признался, что выбрал китайскую модель Lixiang и доволен своей покупкой.

«Я машину купил, производство — Китай, имени Ляйсан Утяшевой. Ну она недоро… Ну, как недорогая, кому что: кому-то и велосипед дорого. Ну, 9 миллионов сейчас стоит», — поделился Прохор с журналистами.

По словам певца, хотя он не является большим любителем вождения, автомобиль ему все же необходим для редких поездок. Шаляпин отметил, что относится к этому ответственно, ведь любая авария может вызвать широкий общественный резонанс.

«Я очень ответственный — не дай Бог кого задену на улице, это же такой гам поднимут!» — подчеркнул он.

Артист признался, что изначально хотел купить более дорогую машину, но отказался от этой идеи из-за слишком высокой цены.

«Стоит как квартира на „Патриках“, у меня таких денег не было, я купил вот эту, попроще», — добавил певец.

В беседе с журналистами Шаляпин также затронул тему своей карьеры и признания в шоу-бизнесе.

«Вы на меня смотрели как на законченного персонажа из нижнего интернета. А сейчас мне уже протянула руку даже Ксюша Собчак, Оля Бузова», — заявил артист, отметив, что его положение в медийной среде значительно укрепилось.

Ранее Прохор откровенно рассказал о своем отношении к коллеге по цеху Ольге Бузовой. Симпатии к артистке он скрывать не стал — признался, что был бы не против вступить в отношения с ней.

Шаляпин отметил, что Бузова полностью посвящена своему делу и главной любовью в ее жизни остается творчество. По его мнению, внимание мужчин певице вовсе не требуется — поклонников вокруг нее и так предостаточно, а если точнее — «вагон и маленькая тележка».

