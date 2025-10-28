«Продукты сами появляются»: почему дочь Борщевой не хочет съезжать из дома

Элина Битюцкая
Звезда пожаловалась на ребенка.

Звезда КВН Борщева рассказала, что дочь не хочет съезжать общежитие

Старшая дочь актрисы Елены Борщевой, Марта Юшкевич, несмотря на поступление в ГИТИС, предпочитает жить дома и не стремится переезжать в общежитие. Этим поделилась сама звезда КВН в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

На премьере мультфильма «Финник-2» Борщева рассказала, что новоиспеченая студентка переезд в общежитие пока отклонила.

По словам Елены Борщевой, она предлагала дочери съехать и жить на кампусе с арендной платой около 16 тысяч рублей в месяц — весьма недорого для Москвы. Но Марта предпочитает уют родного дома, где у нее своя комната, всегда есть еда и уборка.

«Она (Марта — Прим. ред) говорит: «Нет, нет, нет я хочу дома, у меня отдельная комната, продукты сами появляются в холодильнике, уборка, все дела», — смеется Елена.

Девушка даже пообещала попытаться пожить в общежитии хотя бы две недели, но такая «пробная» опция пока не предусмотрена:

«Недавно она вот сказала: «Я все-таки бы пожила в общежитии две недели. Я говорю, ну такой опции нет пробной».

Марта, которой 18 лет, уже приняла решение пойти по стопам матери и стать актрисой. Девушка объясняет свой выбор творческой натурой и не видит себя в офисной среде. Родители поддерживают ее стремления, хотя актриса предупреждала дочку о сложностях профессии, в том числе о ее финансовой нестабильности.

