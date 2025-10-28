«Это обязательно»: Диана Гурцкая с детства приучает сына помогать другим

Певица Диана Гурцкая с детства приучает сына помогать другим

Народная артистка России Диана Гурцкая объяснила, как воспитывает своего сына Константина и почему считает своим долгом сделать человеком, который не бросает других в беде. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru в кулуарах ХVI Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». По словам звездной мамы, юноша, а ему уже 18 лет, впитал данные ею истины. Он всегда радуется успехам и достижениям близких и не только.

Организатором фестиваля «Белая трость» выступает фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» совместно с Центром социальной интеграции, принадлежащим Диане Гурцкая. Воспитанники фонда получают возможность выйти на сцену и показать свои таланты, несмотря на особенности здоровья. И Константин активно поддерживает благотворительную деятельность родительницы.

«Всегда радуется за наших детей. И 24 часа он слышит, как я беспокоюсь, как я общаюсь с родителями, и, безусловно, он всегда готов помогать. И так и будет, потому что в нашей семье это обязательно — помогать, поддерживать, делать добро. Без этого я не жила никогда и не живу. Это было самое главное для моего мужа, он всегда помогал всем и поддерживал. Так что и ребенок растет, надеюсь, что он тоже так же будет помогать всем. Я об этом мечтаю, и это будет так», — сказала Гурцкая.

В Международный день белой трости артистка традиционно выходит вместе с подопечными на сцену в рамках фестиваля. Как признавалась певица в интервью, в детстве ей приходилось доказывать, что инвалидность не должна быть препятствием. Исполнительница одна из первых начала способствовать инклюзии как системе в стране.

Покойный муж Дианы Гурцкая, замминистра науки и высшего образования РФ Константин Кучеренко, поддерживал ее благотворительную деятельность, вместе с ней создавал фонд «По зову сердца». Он скоропостижно скончался 20 мая 2023 года, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу. Ему было 46 лет. Как ранее писал 5-tv.ru, в сентябре у пары была годовщина свадьбы. В этот день артистка призналась, что супруг помог ей найти смысл жизни.

