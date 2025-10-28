Лукашенко назвал воровством и бандитизмом посягательства Запада на активы РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко высказался о намерениях западных стран использовать в своих целях замороженные российские золотовалютные резервы.

«Уже дошли до воровства — возьмите золотовалютные резервы России, Белоруссии, еще кого-то. Но они же (Запад — Прим. ред.) всегда были за то, чтобы мы золотовалютные резервы хранили где?» — рассуждает белорусский лидер.

Он указал на то, что международное право уже давно утратило силу, а действия зарубежных стран по распоряжению чужими средствами являются прямым нарушением правил и норм и являют собой «бандитизм». Лукашенко подчеркнул, что средства, которые должны храниться в безопасных банках, фактически используются без согласия их владельцев и направляются туда, куда Запад считает нужным.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости немедленного прекращения конфликта на Украине, подчеркнув, что от этого зависит само существование государства. Белорусский лидер высказал эту позицию на совещании, где обсуждались международная обстановка и отношения Минска с Вашингтоном, передает агентство БЕЛТА.

Президент Белоруссии подчеркнул, что Украина должна сохранить свой суверенитет, однако при продолжении боевых действий страна, по его мнению, рискует перестать существовать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.