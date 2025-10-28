Призраки и НЛО: каждый третий человек верит в паранормальное

Daily Mail: Каждый третий человек верит в призраков и НЛО

По мере приближения Хэллоуина многие люди будут смотреть фильмы о привидениях или мастерить костюмы. Исследования показывают, что каждый третий человек верит в их реальное существование. Об этом сообщает Daily Mail на результаты опрос, проведенного компанией Ipsos UK.

В исследовании не участвовали дети. Более четверти опрошенных считают, что можно общаться с умершими, а 16% сообщили, что сталкивались с призраками или необычными явлениями. При этом многие из них никогда не обсуждали такие встречи — даже с семьей и друзьями.

Согласно опросу, в паранормальные явления, включая призраков, магических существ, экстрасенсов, ангелов и демонов, чаще всего верят люди в возрасте от 25 до 34 лет. Исследование также показало, что 17% опрошенных верят в Лох-Несское чудовище.

«Наши результаты показывают, что фольклор — это не что-то старомодное. Традиционные верования являются неотъемлемой частью современной жизни миллионов людей. Многие ли из нас приветствуют сороку, отказываются проходить под лестницей или стараются лишний раз ничего не делать на пятницу 13-е?» — отмечает доктор Дэвид Кларк, руководивший исследованием.

Также около 10% участников исследования сообщили, что видели НЛО или некие небесные тела, которые они не могли объяснить.

Около 24% верят, что на Землю упал космический корабль с инопланетянами на борту, а 15% считают, что инопланетяне участвовали в строительстве древних памятников, таких как Стоунхендж. Почти треть опрошенных утверждают, что правительства скрывают существование инопланетян.

Исследование показало, что большинство людей — почти треть — считают, что все случаи наблюдения НЛО можно объяснить естественными причинами, деятельностью человека или мистификацией.

