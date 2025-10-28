Бодриться только чаем? Кому стоит отказаться от кофе

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 79 0

Напиток стимулирует выработку кислоты, которая раздражает слизистую желудка.

Кому стоит отказаться от кофе — мнение врача

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Врач Чистик: у людей с чувствительным желудком кофе может спровоцировать изжогу

У людей с чувствительным желудком кофе способен спровоцировать изжогу. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщила гастроэнтеролог Ольга Чистик.

По словам врача, кофе усиливает рефлекторную реакцию кишечника на поступление пищи в желудок. У людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника, это может привести к частым позывам к дефекации, спазмам и даже диарее.

Чистик отметила, что у людей с повышенной чувствительностью желудка кофе способен ослабить тонус нижнего пищеводного сфинктера, из-за чего нередко возникают изжога и отрыжка.

«Если есть гастрит или рефлюкс, лучше пить кофе с едой и в первой половине дня», — уточнила специалист.

Кроме того, врач подчеркнула, что при заболеваниях пищеварительной системы употреблять кофе натощак крайне нежелательно. Напиток стимулирует выработку кислоты, которая раздражает слизистую желудка. При этом сам кофе не вызывает обезвоживания, однако при недостатке жидкости в организме может усиливать запоры.

