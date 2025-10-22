Мир останется без кофе? Производство зерна оказалось под угрозой

NYТ: Производство кофейного зерна оказалось под угрозой

Вырубка лесов под кофейные плантации может поставить под угрозу само производство кофе, предупреждают эксперты некоммерческой организации Coffee Watch. Об этом сообщает The New York Times.

По словам специалистов, уничтожение лесов снижает количество осадков, необходимых для урожая. В перспективе такая тенденция также может привесим к росту цен на кофе.

Исследователи составили карту вырубок в юго-восточном кофейном поясе Бразилии и сопоставили ее с изменением режима осадков и урожайности. Выяснилось, что по мере уничтожения местных лесов дожди становятся реже, а урожай кофе скуднее.

«Экологически разрушительный способ выращивания кофе приведет к тому, что самого кофе у нас просто не будет», — заявила директор Coffee Watch Этель Хигонне.

Бразилия — крупнейший производитель кофе в мире. Однако, по данным отчета, условия в ее ключевых регионах ухудшаются: почвы пересыхают, засухи случаются все чаще, а дожди идут нерегулярно. Засуха 2014 года стала переломным моментом, когда отсутствие дождя начало повторяться ежегодно. Ученые отмечают, что вырубка в Амазонии связана со снижением количества осадков примерно на 75%.

Ситуация осложняется конфликтом между Бразилией и Евросоюзом, который требует от стран-поставщиков доказывать, что кофе не выращен на недавно обезлесенных территориях. Власти Бразилии называют этот закон «карательным» и настаивают на создании международного фонда для стимулирования защиты лесов.

Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, к 2050 году кофе может стать роскошью — его урожайность будет падать, а цены расти.

