Мир останется без кофе? Производство зерна оказалось под угрозой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Цены на ароматный напиток могут снова вырасти.

Почему кофе так дорого стоит

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYТ: Производство кофейного зерна оказалось под угрозой

Вырубка лесов под кофейные плантации может поставить под угрозу само производство кофе, предупреждают эксперты некоммерческой организации Coffee Watch. Об этом сообщает The New York Times.

По словам специалистов, уничтожение лесов снижает количество осадков, необходимых для урожая. В перспективе такая тенденция также может привесим к росту цен на кофе.

Исследователи составили карту вырубок в юго-восточном кофейном поясе Бразилии и сопоставили ее с изменением режима осадков и урожайности. Выяснилось, что по мере уничтожения местных лесов дожди становятся реже, а урожай кофе скуднее.

«Экологически разрушительный способ выращивания кофе приведет к тому, что самого кофе у нас просто не будет», — заявила директор Coffee Watch Этель Хигонне.

Бразилия — крупнейший производитель кофе в мире. Однако, по данным отчета, условия в ее ключевых регионах ухудшаются: почвы пересыхают, засухи случаются все чаще, а дожди идут нерегулярно. Засуха 2014 года стала переломным моментом, когда отсутствие дождя начало повторяться ежегодно. Ученые отмечают, что вырубка в Амазонии связана со снижением количества осадков примерно на 75%.

Ситуация осложняется конфликтом между Бразилией и Евросоюзом, который требует от стран-поставщиков доказывать, что кофе не выращен на недавно обезлесенных территориях. Власти Бразилии называют этот закон «карательным» и настаивают на создании международного фонда для стимулирования защиты лесов.

Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, к 2050 году кофе может стать роскошью — его урожайность будет падать, а цены расти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:45
Обороспособность, безопасность и высокие социальные стандарты остаются приоритетами бюджета РФ на 2026–2028 годы
15:36
В Москве появится новый речной маршрут
15:20
«Извини, дела на работе»: какие отмазки от встреч с друзьями говорят чаще всего
15:13
С космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск ракеты «Ярс»
15:13
«Найдем решение»: Силуанов о готовности Минфина ко II чтению бюджета на 2026 год
15:07
Харченко рассказала о планах по ремонту студенческих общежитий в России

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео