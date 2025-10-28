Оксана Самойлова приехала в суд на беседу по поводу развода с Джиганом

Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 82 0

Заявление о расторжении брака было официально зарегистрировано 6 октября.

Фото, видео: 5-tv.ru

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова посетила мировой участок № 419 для беседы по делу о расторжении брака с рэпером Джиганом. Как сообщил источник 5-tv.ru, сам музыкант на заседание не явился.

По данным суда, заявление о разводе было подано Самойловой 6 октября. Супруги вместе с 2010 года, а официальный брак зарегистрировали в 2012-м. В последние месяцы в СМИ активно обсуждались слухи о разногласиях между артистом и его супругой, которые теперь получили подтверждение.

У пары четверо детей — дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в блоге Самойловой появилась публикация, в которой названа возможная причина разрыва. Как было указано на скриншоте, отношения пары могли закончиться из-за измен со стороны Джигана, которому приписывают роман с певицей Алиной Акиловой.

