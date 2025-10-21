«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом

В блоге Самойловой появился пост с обвинением Джигана в измене с Акиловой

В социальных сетях блогера и модели Оксаны Самойловой появился пост, в котором говорится о причине развода с рэпером Джиганом. В публикации утверждается, что звездная пара рассталась из-за неверности со стороны мужчины. Тот якобы изменял Самойловой с певицей Алиной Акиловой.

«Все, что мы так долго строили, потеряло смысл. И знаете, почему? Потому что появилась она.

Я ожидала чего угодно. От кого угодно. Но не от нее (речь идет про Акилову. Прим.-ред.)», — говорится в соцсетях Самойловой.

Через некоторое время после публикации этого поста на связь с поклонниками вышла сама Алина Акилова. Та, заявила, что последняя публикация Самойловой — ложь. Эту информацию распространяют мошенники, которые взломали аккаунт звезды.

По словам певицы, она пыталась «решить данный вопрос» за большие деньги, но никто ничего не смог сделать.

Кроме того, Акилова написала, что ее страничка некоторое время назад также была «похищена». Артистка призвала пользователей сети не верить подобным сплетням.

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова официально подали документы на развод. Заявление было зарегистрировано в мировом суде 6 октября. Пара состояла в браке с 2012 года. Самойлова и Джиган воспитывают четверых детей: 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, восьмилетнюю Майю и пятилетнего Давида.

