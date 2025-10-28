Обманутый пенсионер умер: сыну звезды «Интернов» утвердили приговор

Сыну звезды «Интернов» утвердили приговор

Мосгорсуд утвердил приговор сыну актера Вадима Демчога по уголовному делу о дропперстве, уточнили в суде. Теперь молодой человек проведет два года в тюрьме.

По версии следствия, Демчог вступил в сговор с соучастниками и ввел в заблуждение 82-летнего пенсионера. Аферисты сообщили пожилому человеку о якобы краже его средств и убедили перевести сбережения «на безопасные счета», после чего похитили деньги — 1,8 миллиона рублей, уточнили в прокуратуре Москвы.

По данным прокуратуры, Демчог получил часть похищенных средств, обналичил их и перевел на счета, подконтрольные членам преступной группы. Позднее обвиняемый признал вину и вернул похищенные деньги.

«В феврале 2024 года Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тыс. рублей на банковскую карту, переданную ему сообщниками, после чего обналичил деньги и осуществил транзакции по зачислению всей суммы на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы», — уточнили в ведомстве.

Адвокат Демчога сообщил 5-tv.ru, что обманутый пенсионер вскоре после происшествия умер.

