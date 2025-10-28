«Я хочу жить»: Ирина Громова рассказала о последней встрече с Романом Поповым

|
Дарья Корзина
Актер скончался на 41-м году жизни от рецидива рака головного мозга.

Каким запомнила Романа Попова Ирина Громова

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Продюсер Громова: Роман Попов не терял надежды на выздоровление

Актер Роман Попов, известный по роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», до последнего боролся с болезнью и не терял надежды на выздоровление. Об этом 5-tv.ru рассказала продюсер компании «Киногром» Ирина Громова.

По словам Громовой, артист оставался полным решимости жить даже в последние часы.

«Мы его в последний день видели, он говорил: „Я хочу жить! Я хочу к вам“. Как несправедливо, нечестно. За что ему это? Молодой парень, талантливый, копил деньги, чтобы построить дом. Трое детишек, все было хорошо», — вспоминает продюсер.

Она отметила, что коллеги старались поддерживать Попова, регулярно навещали его, рассказывали анекдоты и шутили, чтобы поднять настроение.

«Как дураки себя вели, специально будоражили его, и у него загорались глаза. Он тоже пел песни, даже ногой притоптывал в такт», — рассказала Громова.

По ее словам, ухудшение состояния актера началось еще в мае, однако Попов не сдавался и верил, что сумеет преодолеть болезнь.

Роман Попов скончался на 41-м году жизни от рецидива рака головного мозга, впервые диагностированного в 2018 году. После курса лечения тогда удалось добиться ремиссии, однако в этом году заболевание вернулось и стремительно прогрессировало.

