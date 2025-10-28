Русский голос Голливуда: в Москве простились с актером Алексеем Золотницким

В Москве простились с Алексем Золотницким — актером, которого называли «русским голосом Голливуда». Именно он для наших зрителей озвучивал таких актеров, как Энтони Хопкинс, Роберт Рэдфорд, Ален Делон и Роберт де Ниро. Появлялся и в кадре. Многие помнят его по роли в культовом фильме 1980-х «Десять негритят». Яркие моменты карьеры Алексея Золотницкого вспомнил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Тот самый дворецкий. Яркий образ, запоминающийся мгновенно, точный характер, и интрига, которая держит в напряжении до самого финала. Все это мастерски создано Алексеем Золотницким, актером с безграничным диапазоном и человеком с большой душой.

Он вырос в центре Москвы, юность провел в гомоне арбатских переулков. Отец — кинематографист, ученик Сергея Эйзенштейна, рано привил Золотницкому любовь к искусству. Поэтому сначала студия при театре Станиславского, затем Щепкинское училище, параллельно филфак МГУ, который актер так и не окончил: затянула профессия.

Одной мимикой он мог заставить смеяться весь зал. Или погрузить зрителя в хтоническое бессилие как в картине «В Альдебаран!», где Золотницкий — чистый кафкианский антигегерой, мастерски убеждающий случайного землянина стать правителем многомиллиардной планеты!

А вот он — уже капитан госбезопасности, вершит правосудие над зарвавшимися студентами в фильме.

Он продолжил служить в театре, даже после того, как перенес инсульт. На прощании с Алексеем Золотницким — поклонники и коллеги по цеху, для которых он был мудрым наставником.

«Учил нас. Рассказывал нам многие вещи. И вообще, для театра Табакова он был таким очень серьезным звеном, и Олег Павлович Табаков очень ценил его», — поделился актер театра Олега Табакова Дмитрий Бродецкий.

И ценил, во многом, за его голос.

«Табаков смешно очень всегда объявлял: „Сейчас будет говорить золотой голос России, все выключите мобильники“. И он говорит: „Алеша, ну скажи ты, хорошо, чтобы они все выключили“», — рассказала вдова Алексея Золотницкого Людмила Золотницкая.

Это его голосами говорят десятки мировых звезд практически во всех картинах последнего полувека. От Энтони Хопкинса до Роберта Редфорда. От Алена Делона до Роберта Де Ниро.

И голос князя Гвидона в «Сказке о царе Сатане» — это тоже он.

Золотницкий и сам был прекрасным отцом, любящим и заботливым главой большой семьи.

«Он был замечательным дедушкой, который помогал нам с мужем растить наших детей с первого дня их рождения. Он был бесконечно счастлив, очень любил внуков», — рассказала официальный представитель МВД России, невестка Алексея Золотницкого Ирина Волк.

Алексей Золотницкий воспитал троих сыновей. Двое из которых связали свою жизнь с телевидением. Как и его внук Антон. Он — один из ведущих обозревателей МИЦ «Известия».

«Мне кажется, что все хотели, в той или иной степени, хотели пойти по его стопам. Если не стать напрямую актером, то как минимум чем-то таким заниматься, творческим. Мой отец очень много времени проводил в театре и с папой, и с мамой своей, и конечно, он заражал всех своей творческой энергией», — рассказал обозреватель МИЦ «Известия» Антон Золотницкий.

Голос Алексея Золотницкого ещё долго будет звучать с экранов: из уст его героев, им будут и дальше говорить мировые звезды. А некоторые ноты и обертона в речи его потомков будут до боли напоминать его самого.

