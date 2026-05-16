Директор «Евровидения» назвал условие возвращения России на конкурс

Давид Андриясов

Организаторы исключили Россию с «Евровидения» в 2022 году по политическим причинам.

Когда Россия вернется на конкурс песни «Евровидение»

Фото: Reuters/Lisa Leutner

Директор «Евровидения» Грин: Россия может вернуться на конкурс

Директор конкурса песни «Евровидение» Мартин Грин заявил, что Россия теоретически может вернуться к участию в музыкальном соревновании, если выполнит правила членства в Европейском вещательном союзе. Об этом он рассказал 15 мая в интервью радиостанции LBC.

Грин также прокомментировал вопрос участия Израиля в конкурсе. По его словам, организаторы допустили страну к «Евровидению» из-за отсутствия «глобального консенсуса» вокруг конфликта в секторе Газа.

«Если вы уверены, что существует глобальный консенсус, вы будете действовать очень и очень быстро. Если же вы знаете, что его нет, вам нужно будет подождать», — отметил Грин.

Европейский вещательный союз исключил Россию с конкурса в 2022 году по политическим причинам, связанным с началом спецоперации на Украине. 

Как ранее писал 5-tv.ru, в финале "Евровидения-2026", которое пройдет 16 мая на арене «Винер Штадтхалле», примут участие представители 25 стран: 20 участников из двух полуфиналов, а также пять автоматических финалистов — конкурсанты из хозяйки конкурса, Австрии, и четырех крупнейших спонсоров — Германии, Франции, Великобритани и Италии.

При этом Испания, которая также имеет право на автоматический проход в финал, в этом году отказалась от участия в знак протеста против Израиля, ведущего боевые действия в Секторе Газа. К ее бойкоту присоединились также Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения. 

