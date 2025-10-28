«Пример настоящего мужчины»: Александр Петров отреагировал на смерть Романа Попова

Александр Петров попрощался с коллегой и другом Романом Поповым

Актер Александр Петров попрощался с коллегой и другом Романом Поповым, который 28 октября ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Петров опубликовал трогательное послание в личном блоге в соцсетях.

«Ты всегда был готов к съемочному дню, ты всегда с такой любовью и искренностью относился ко всем на съемочной площадке, к каждому, сконцентрирован, внимателен, легкий! Ты легкий!!! Написал был и стер, и потом снова написал и опять стер, сложно использовать это слово „был“. Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, очень талантливый человек! Невероятной силы мужество было в тебе! Ты настоящий пример для всех! Настоящего мужчины!» — написал актер.

Кадр из сериала «Полицейский с Рублёвки в Бескудниково», 2017г.

С 2016 по 2019 год Александр и Роман снимались в сериале «Полицейский с Рублевки». Проект стал для Попова актерским дебютом.

Роман Попов ушел из жизни 28 октября на 41-м году жизни. В 13:15 у него остановилось сердце. Артист на протяжении последних месяцев боролся с рецидивом опухоли головного мозга, впервые выявленной в 2018 году. Тогда врачам удалось добиться ремиссии, однако весной нынешнего года болезнь вернулась и начала стремительно прогрессировать.

Рецидив сопровождался тяжелыми последствиями — из-за опухоли Роман утратил зрение на правый глаз, а также столкнулся с нарушением подвижности левой стороны тела. Чтобы покрыть расходы на дорогостоящее лечение, семье актера пришлось выставить на продажу трехэтажный дом, возведенный за последние годы. Несмотря на все усилия врачей и близких, спасти артиста не удалось.

Широкую известность Попову принесла роль следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». В его творческом багаже — десятки кино- и телепроектов, участие в юмористических программах. Коллеги вспоминают Романа как отзывчивого, доброжелательного и искреннего человека, всегда готового прийти на помощь.

