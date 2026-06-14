Умер бывший командир подразделения «Альфа» Александр Гусев

На 80-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке Александр Гусев, командовавший легендарным антитеррористическим подразделением «Альфа» с 1995 по 1998 год. Об этом сообщила Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня на 80-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Владимирович Гусев», — говорится в Telegram-канале организации.

Александр Гусев родился в Москве в семье кадрового офицера и с ранних лет связал свою жизнь с военной службой. Получив блестящее образование, включая окончание Московского суворовского военного училища и Военной академии имени Фрунзе, он более двух десятилетий отслужил в Кремлевском полку.

На его долю выпало руководство «Альфой» в один из самых напряженных периодов новейшей истории. Подразделению под его началом пришлось действовать в условиях Первой чеченской кампании и серии жестоких терактов, а сам Гусев лично руководил операциями по освобождению людей.

Боевые заслуги генерала были отмечены орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими высокими государственными наградами.

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