Футболист Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк

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Пара долго готовила торжество и держала его детали в секрете.

Вратарь Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Футболист Сафонов сыграл свадьбу с Кондратюк после регистрации брака в Париже

Российский вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сыграл свадьбу со своей возлюбленной Мариной Кондратюк. Об этом сам спортсмен сообщил в своих социальных сетях.

Футболист признался, что они с супругой тщательно планировали это торжество, а чтобы устроить сюрприз для поклонников, пара держала все детали в секрете. Известно, что официально они зарегистрировали свои отношения еще весной 2025 года в российском консульстве в Париже.

«Из-за подготовки и желания сохранить интригу я не мог рассказать всего, что происходило в последнее время. Но уже сегодня начнем делиться подробностями и показывать, что же мы так тщательно готовили. Было очень круто. Мы счастливы от того, как все прошло», — написал Сафонов в личном блоге.

Фото: Instagram*/mary___gu

Для праздника невеста подготовила сразу два образа: элегантное шелковое платье со шлейфом и закрытый ажурный наряд.

История любви Матвея и Марины началась в воздухе — молодые люди познакомились во время одного из командных вылетов футбольного клуба «Краснодар», за который голкипер тогда выступал, а девушка работала стюардессой на их чартерных рейсах.

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