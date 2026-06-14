Бастрыкин взял на контроль ЧП с пострадавшей в воронежском аквапарке девочкой

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Спасателей рядом не оказалось, а скорую, по словам очевидцев, не встретили.

Бастрыкин поручил доложить о ЧП в аквапарке

Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании происшествия с трехлетней девочкой, которая едва не утонула в аквакомплексе Рамонского района. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства на платформе МАКС.

По данным из социальных сетей, ребенок начал тонуть в бассейне, однако аттестованных спасателей поблизости не оказалось. Первую помощь девочке оказали обычные посетители, они же передали пострадавшую прибывшим медикам.

Очевидцы также утверждают, что бригада скорой помощи долго не могла добраться до места, так как персонал центра якобы не сориентировал врачей на территории комплекса.

Следственные органы по Воронежской области уже возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ребенок находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что очевидица подробно рассказала о спасении ребенка в бассейне в Воронеже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
Футболист Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк
16:59
Бастрыкин взял на контроль ЧП с пострадавшей в воронежском аквапарке девочкой
16:43
Умерла актриса сериала «Глухарь» Лариса Хорошилова
16:27
«До последнего евро»: Фицо обвинил ЕС в поддержке Украины в ущерб себе
16:07
Артиллеристы ВС РФ уничтожили два пункта управления дронами ВСУ в Константиновке
15:48
В результате израильского удара по пригороду Бейрута погиб человек

Сейчас читают

ВС РФ вышли на северо-западные окраины Красного Лимана
Трамп пообещал «дискомбобулировать» врагов США
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео