Бастрыкин взял на контроль ЧП с пострадавшей в воронежском аквапарке девочкой

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании происшествия с трехлетней девочкой, которая едва не утонула в аквакомплексе Рамонского района. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства на платформе МАКС.

По данным из социальных сетей, ребенок начал тонуть в бассейне, однако аттестованных спасателей поблизости не оказалось. Первую помощь девочке оказали обычные посетители, они же передали пострадавшую прибывшим медикам.

Очевидцы также утверждают, что бригада скорой помощи долго не могла добраться до места, так как персонал центра якобы не сориентировал врачей на территории комплекса.

Следственные органы по Воронежской области уже возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ребенок находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что очевидица подробно рассказала о спасении ребенка в бассейне в Воронеже.

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