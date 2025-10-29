Лиза Арзамасова ответила, должны ли дети мирить родителей

Арзамасова: дети не должны вмешиваться в конфликты родителей

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась мнением о том, стоит ли детям пытаться мирить родителей в случае семейных разногласий. В отличие от героинь сериала «Папины дочки», артистка придерживается другого взгляда на этот вопрос.

В беседе с 5-tv.ru на светской премьере фильма «Папины дочки. Мама вернулась» Арзамасова подчеркнула, что взрослые должны самостоятельно решать конфликты, не вовлекая в них детей.

«Все так индивидуально. Мне кажется, что взрослые люди должны обязательно находить в себе силы, мудрость, разобраться в своих отношениях таким образом, чтобы для детей это было незаметно», — ответила актриса.

Ранее Елизавета Арзамасова рассказывала 5-tv.ru о том, что во время съемок «Папиных дочек» находилась в положении. По ее словам, символично, что семейный сериал совпал для нее с важным жизненным этапом — рождением второго ребенка, которого назвали Лией.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.