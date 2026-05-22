«Пусть со скалы скинется, а не со мной»: Бьянка резко осудила пополамщиков

Рита Цветкова

Артистка не в восторге от нравов современных мужчин. Никто из ее друзей не позволяет дамам платить за себя в ресторане.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Певица Бьянка раскритиковала мужчин, которые делят счет с девушкой

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, возмущена поведением современных мужчин, которые отказываются платить за своих дам в ресторане. Она даже песню выпустила, в которой буквально перечислила все так называемые красные флаги. И посоветовала женщинам держаться от таких парней подальше в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ.

«Сейчас парни любят платить пополам — пополамщики. Никогда в жизни! У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины. Нет, я не понимаю этого. Мне кажется, как говорит (Любовь) Успенская, пусть пойдет со скалы скинется, а не со мной скинется», — заявила Бьянка.

Артистка уверена, что представительницы прекрасного пола должны быть окружены заботой, в том числе и в материальном плане. По мнению звезды, это вовсе не меркантильность, а простое желание оставаться женщиной рядом с сильным мужчиной.

«Если мужчина не может оплатить „Цезарь“, то есть ему жалко денег или у него их нет, я уверена, с таким мужчиной не стоит в целом делить вообще ничего пополам, особенно кровать», — подчеркнула певица.

Бьянка также указала на разницу между друзьями и романтическими партнерами. По ее мнению, муж или бойфренд обязан вкладываться в жизнь девушки постоянно — не только счет закрывать, но и другие потребности. В случае с приятелями любого рода траты на подругу — это только их выбор и инициатива, а не строгое требование.

Прежде 40-летняя артистка делилась еще одним предпочтением — она выбирает в партнеры ровесников и не строит отношения с зумерами. Кавалеры моложе 30 лет звезде не подходят. Это поколение ей нравится своей свободой и открытостью, но от молодых людей, по ее мнению, «не пахнет мужчиной».

Жесткие правила, впрочем, не помешали исполнительнице найти свою любовь. Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором Бьянка запечатлена с новым избранником.

