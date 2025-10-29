Взрыв произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

По предварительным данным, пострадал хозяин квартиры, где велись ремонтные работы.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Нижегородской области/nizhnyproc; 5-tv.ru

Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде. Пострадал один человек. Это житель квартиры, в которой и случилось ЧП. Он госпитализирован.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за ремонта. Хозяин квартиры работал с акриловой краской в ванной. Чтобы она быстрее высохла, он решил воспользоваться строительным феном в закрытом помещении. В результате — в квартире повреждены стекла и межкомнатная перегородка. Угрозы разрушения нет.

Ранее, писал 5-tv.ru, при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Сочи погиб человек. Авария произошла на улице Тимирязева в Центральном районе. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар на четвертом этаже дома охватил площадь 15 квадратных метров.

В ходе происшествия пожарные эвакуировали 70 человек из соседних квартир. Три человека получили травмы. Спасатели полностью потушили пожар к 01:30 по московскому времени.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

