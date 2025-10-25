При взрыве газа в многоэтажке в Сочи погиб человек

Анастасия Антоненко
Пожар вспыхнул на четвертом этаже дома и охватил площадь 15 квадратных метров.

В Сочи происшествие: в жилом доме произошел взрыв

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В многоквартирном жилом доме в Сочи взорвался газ. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе главного управления МЧС в Краснодарском крае. В результате инцидента один человек погиб, еще трое пострадали.

Авария произошла на улице Тимирязева в Центральном районе. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МЧС в 01:10 по московскому времени.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар на четвертом этаже дома охватил площадь 15 квадратных метров.

По предварительной информации регионального МЧС, в ходе происшествия пожарные эвакуировали 70 человек из соседних квартир. Один человек погиб, еще трое получили травмы.

Спасатели полностью потушили пожар к 01:30 по московскому времени.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, число погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек.

