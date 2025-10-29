Любовь не продается: как альфонсы обманывают россиянок через криптоинвестиции

Аферисты-альфонсы разводят россиянок на деньги через криптоинвестиции. Уже известно как минимум о 50 пострадавших. В деталях «романтической» схемы обмана разбирался корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Вместо большой любви она получила большие проблемы. Из-за виртуального кавалера Альфия Хайрулина потеряла подруг, влезла в кредиты и чуть не лишилась квартиры. На сайте знакомств она встретила ухажера, который представился инвестором из Германии. Спустя несколько месяцев теплого общения, он, якобы решил приобщить едва знакомую женщину к своему криптобизнесу.

«Он стал говорить, что в марте открывается проект, я его так жду, надо обязательно попробовать, если захочешь, но я тебя не заставляю. Ты будешь со мной вместе, чтобы мы вышли с тобой на крупную сумму», — рассказала пострадавшая Альфия Хайрулина.

Альфия зарегистрировалась на специальном сайте и вложила все до копейки — 700 тысяч рублей, на эти деньги ушли даже детские пособия, которые она получает как многодетная мать. И этого оказалось недостаточно, пришлось брать в долг у подруг под честное слово незнакомца из интернета. Итог неутешительный. Сайт криптобиржи заблокировался, а кавалер пропал.

Анне Цукановой не повезло еще больше. Сначала развелась с мужем, а потом ее развели мошенники. Из-за аферистов она набрала кредитов и потеряла почти два миллиона рублей. Когда все рухнуло, оказалось, что пострадавших сотни.

«Причем, они целенаправленно выбирали девушек, которые более-менее обеспеченные, кто хотя бы зарабатывать может, и кто одинок. Они не погнушались беременную развести, которая была, опять-таки, без молодого человека. Онкобольную развели», — рассказала пострадавшая Анна Цуканова.

Каждой пострадавшей писали разные симпатичные и милые в общении мужчины, но любой диалог рано или поздно сводился к инвестициям. Виртуальные кавалеры зазывали их на сайт «CALDERA FINANCE». Поначалу казалось, что компания проверенная, у нее есть и красивый дизайн, и сертификаты и даже офис в США. Только спустя время стало понятно, что это просто красивая витрина. После многочисленных жалоб ЦБ России выявил у платформы признаки финансовой пирамиды.

«Основными признаками для финансовой пирамиды будут следующие вещи. Первое и самое заметное — это обещание аномально высоких доходностей. Второй признак — это непонимание бизнес-схемы, стоящей за такими доходами», — рассказал финансист Игорь Шимко.

Зачастую мошенники сидят за границей, а значит, и добраться до реальных преступников получится едва ли. А вот найти их сообщников, людей, на которых все регистрируется, вполне реально.

«Очень часто мошенники в своих схемах используют каких-то словно подставных лиц, дропперов и так далее. И потерпевшему вполне реально выйти на такого дроппера», — объяснил юрист Леонид Титов.

Однако вернуть хотя бы часть своих денег удается единицам. Куда больше людей, которые остались с пустым кошельком и разбитым сердцем. Зато каждый из них запомнил важный урок: любовь за деньги не купишь.

