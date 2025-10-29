Трамп планирует снизить торговые пошлины для КНР после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении снизить торговые пошлины на импорт из Китая по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава Белого дома сообщил во время общения с журналистами на борту своего самолета.

Американский лидер отметил, что рассматривает возможность смягчения тарифной политики в отношении китайских товаров, поскольку, по его мнению, Китай может способствовать решению проблемы, связанной с распространением фентанила. Он подчеркнул, что подобная мера может оказать положительное влияние на текущую экономическую и социальную ситуацию в стране.

Ранее, 26 октября, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон, вероятнее всего, не будет вводить 100-процентные пошлины против Китая. По словам чиновника, в ходе переговоров стороны достигли значимого прогресса и пришли к «существенным рамкам» нового торгового соглашения, которое позволит стабилизировать экономические отношения между двумя странами и снизить уровень напряженности в торговой сфере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США и Япония подписали соглашение по редкоземельным металлам. Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали рамочное соглашение по обеспечению поставок критически важных минералов и редкоземельных металлов. Кроме того, предполагается усиление цепочек поставок между двумя странами. Это поможет укрепить энергетическую и технологическую безопасность двух стран.

