Делегации Украины и ЕС встретятся для обсуждения деталей мирного плана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на лидера киевского режима Владимира Зеленского.

«Это не план по прекращению конфликта. Прежде всего, необходимо прекращение огня», — сказал глава Банковой журналистам.

По его словам, встреча украинских чиновников с представителями Евросоюза для запуска дипломатического процесса состоится с пятницы на субботу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль пока не видит перспектив возобновления переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. Пауза в диалоге связана с нежеланием Киева отвечать на вопросы России.

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев отмечал, что РФ стремится разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем и активно ищет компромиссы для этого. Кроме того, глава РФПИ уточнил, что для Москвы также важен и диалог с американской стороной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.