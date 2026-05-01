Зеленскому пришлось услышать горькую правду

Лидеру киевского режима предложили урезанную интеграцию в союз без всех привилегий.

Когда Украина сможет вступить в ЕС

FТ: Зеленскому пришлось услышать горькую правду о вступлении Украины в ЕС

Процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) будет далеко не таким простым и быстрым, как ожидал президент страны Владимир Зеленский. Об этом лидеру киевского режима сообщили на саммите объединения, пишет газета Financial Times.

«(Зеленскому. — Прим. ред.) пришлось услышать некоторую горькую правду (Вступление в ЕС. — Прим. ред.) будет не таким простым, как он думает», — цитирует издание слова одного из источников.

В материале также говорится, что Германия и Франция предложили вариант поэтапного вступления Украины в ЕС. Согласно этому плану, процесс может занять около десяти лет.

Также издание Politico сообщило, что ряд стран ЕС окончательно отклонили план по ускоренному приему Украины. Вместо полноправного членства Киеву планируют предложить урезанную интеграцию, которая предполагает постепенное включение страны в отдельные европейские структуры без предоставления всех прав и привилегий участника союза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович высмеял идею скорого вступления Украины в ЕС. Политик напомнил, что его стране для присоединения к союзу понадобилось порядка шести лет.

