В Британии подняли тревогу: Нострадамус и Ванга предсказали войну в Европе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Старые пророчества вновь всплыли в прессе.

Предсказания Нострадамуса и Ванги о войне в Европе

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: Нострадамус и Ванга предсказали войну в Европе

В Великобритании заявили, что предсказания Нострадамуса и Ванги могут сбыться уже в 2025 году — речь идет о возможном начале масштабной войны на европейском континенте. По утверждению британских журналистов, оба прорицателя с поразительной точностью описали грядущие события, что вызвало новую волну обсуждений среди читателей. Об этом сообщает Daily Mail.

Нострадамус, живший в XVI веке, якобы предупреждал о приходе «жестоких войн» и распространении «древней чумы». А Ванга, по словам авторов публикации, говорила о катастрофическом конфликте, который приведет к резкому сокращению населения Европы.

Некоторые исследователи связывают возросший интерес к этим пророчествам с нестабильной международной обстановкой. При этом эксперты подчеркивают, что подобные тексты часто имеют расплывчатые формулировки и позволяют трактовать их как угодно, создавая иллюзию точности.

Представители Русской Православной Церкви советуют воспринимать такие «пророчества» как элементы фольклора, не имеющие духовной достоверности. По их мнению, публикации подобного рода могут усиливать тревогу и питать страхи в обществе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.82
0.84 92.94
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
«Обними в последний раз»: девятилетний сын зарезал мать во время ссоры
12:39
С 1 ноября абонентам в РФ разрешат иметь не более 20 мобильных номеров
12:31
Россия приняла решение разместить «Орешник» в Белоруссии полгода назад
12:26
Между Россией и Малайзией до конца году могут запустить прямое авиасообщение
12:20
Обвиняемые в кибертравле Брижит Макрон заявили, что имеют право на свободу слова
12:16
«У нас есть»: Песков о заявлении Трампа про лидерство США в ядерных технологиях

Сейчас читают

Энергосистему Украины разболтало: есть экспорт, импорт и отключения
«Сейчас каждый может стать звездой»: актер Алексей Розин о дилетантизме в кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео