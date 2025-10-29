В Британии подняли тревогу: Нострадамус и Ванга предсказали войну в Европе

Daily Mail: Нострадамус и Ванга предсказали войну в Европе

В Великобритании заявили, что предсказания Нострадамуса и Ванги могут сбыться уже в 2025 году — речь идет о возможном начале масштабной войны на европейском континенте. По утверждению британских журналистов, оба прорицателя с поразительной точностью описали грядущие события, что вызвало новую волну обсуждений среди читателей. Об этом сообщает Daily Mail.

Нострадамус, живший в XVI веке, якобы предупреждал о приходе «жестоких войн» и распространении «древней чумы». А Ванга, по словам авторов публикации, говорила о катастрофическом конфликте, который приведет к резкому сокращению населения Европы.

Некоторые исследователи связывают возросший интерес к этим пророчествам с нестабильной международной обстановкой. При этом эксперты подчеркивают, что подобные тексты часто имеют расплывчатые формулировки и позволяют трактовать их как угодно, создавая иллюзию точности.

Представители Русской Православной Церкви советуют воспринимать такие «пророчества» как элементы фольклора, не имеющие духовной достоверности. По их мнению, публикации подобного рода могут усиливать тревогу и питать страхи в обществе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.